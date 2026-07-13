Volkswagen ID. Unyx 09: спортивный седан с 496 л.с. и батареей CATL рассекречен в Китае

Аппаратные архитектуры Volkswagen ID. Unyx 09 были официально раскрыты через последнюю нормативную каталогизацию Министерства промышленности и информационных технологий Китая (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) в рамках 409-й партии.
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