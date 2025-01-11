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The Economist выяснил, в чем выгода Трампа от захвата Панамского канала

The Economist выяснил, в чем выгода Трампа от захвата Панамского канала

Журнал The Economist решил выяснить: что выиграет Дональд Трамп от захвата Панамского канала? Тем более, что избранный президент США не устает утверждать, что переправа контролируется Китаем и обдирает американских потребителей.

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