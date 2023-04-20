Чем болеет Анастасия Заворотнюк: диагноз, последние новости. Свежая информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк: последние новости на 19 апреля 2023 Что известно о здоровье Анастасии Заворотнюк в апреле 2023 года? Как сейчас себя чувствует телезвезда, помогает ли лечение? Почему у актрисы могло появиться онкологическое заболевание? В последнее время достаточно мало свежей информации появляется на просторах […] Анастасия Заворотнюк сегодня 19 апреля 2023 года: как самочувствие актрисы, появились улучшения? Состояние Заворотнюк после выписки, последние новости .