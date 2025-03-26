Скандалы последнего времени, связанные с «вертолётной раздачей» сертификатов на получение жилья «не коренным россиянам» у многих возбудили интерес к вопросу «почему так происходит».
Проблема уже стала таковой, что не замечать и купировать её уже стало нереальным
Комментарии
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сергей Сергей
Идет уничтожение коренного населения .
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15 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Продажность государства.Позор.
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13 час.
Андрей Павлов
Похоже, мы накануне грандиозного шухера, как говорил Попандопуло из Одессы. Мы получили на свою территорию армию чуждых нам людей. Они хорошо организованы в диаспоры, у них приличное финансирование (интересно,откуда?), у них подготовленные в клубах ММА бойцы, они активно вооружаются (паспорт получил, и сразу за разрешением на огнестрел). И притом у них где-то есть склады с оружием. ФСБ тут в 64х регионах такие склады накрыла. И мне интересно, наши власти, зная всё это, так беспечны. Ведь если они по какой то команде организованно и вооруженные выйдут на улицу, и начнут убивать неорганизованных и безоружных русских, что делать будем?
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8 час.
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