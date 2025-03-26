Проблема уже стала таковой, что не замечать и купировать её уже стало нереальным

Андрей Павлов

Похоже, мы накануне грандиозного шухера, как говорил Попандопуло из Одессы. Мы получили на свою территорию армию чуждых нам людей. Они хорошо организованы в диаспоры, у них приличное финансирование (интересно,откуда?), у них подготовленные в клубах ММА бойцы, они активно вооружаются (паспорт получил, и сразу за разрешением на огнестрел). И притом у них где-то есть склады с оружием. ФСБ тут в 64х регионах такие склады накрыла. И мне интересно, наши власти, зная всё это, так беспечны. Ведь если они по какой то команде организованно и вооруженные выйдут на улицу, и начнут убивать неорганизованных и безоружных русских, что делать будем?