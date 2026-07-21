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Вести Севастополь

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Как долго продукты остаются безопасными в холодильнике при отключении света

Как долго продукты остаются безопасными в холодильнике при отключении света

Мясо, рыба, молочная продукция — товар скоропортящийся. Как долго продукты в холодильнике и морозильной камере остаются безопасными, если свет отключили? По каким признакам можно понять, что еда уже испортилась и опасна, рассказала врач-гастроэнтеролог поликлиники № 2 городской больницы № 1 Екатерина Коваловская.

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