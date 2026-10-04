Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым задерживают на МКС

Отстыковку корабля Crew-12 от МКС отложили на двое суток из-за погодных условий NASA и SpaceX перенесли отстыковку космического корабля Crew Dragon миссии Crew-12 от Международной космической станции.
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