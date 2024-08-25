Стало известно, где россияне чаще всего тратили деньги летом

Люди стали чаще брать товары для дома и ходить в рестораны По данным эквайринговой сети "Русского стандарта", россияне летом чаще всего делали покупки в супермаркетах и тратили деньги на товары для дома и фастфуд.
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