Китайский зонд «Чанъэ-6» передал лунный грунт на возвращаемый аппарат

Китайский зонд «Чанъэ-6» в четверг 6 июня в 14:48 по пекинскому времени успешно пристыковался к комбинации орбитального модуля и возвращаемого аппарата, сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).
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