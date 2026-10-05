За уникальный янтарь "Цветок палеогена" на аукционе отдали 157 тысяч рублей

Уникальный кусок застывшей смолы под названием "Цветок палеогена", извлеченный из недр Приморского месторождения под Калининградом, был продан на торгах за 157 тысяч рублей.
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