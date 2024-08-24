Многолетник волжанка поражает красотой своей зеленой густой листвы, эффектными соцветиями и большими кустами, достигающими в высоту до 2 м.
Волжанка
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Многолетник волжанка поражает красотой своей зеленой густой листвы, эффектными соцветиями и большими кустами, достигающими в высоту до 2 м.