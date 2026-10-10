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ХК «Факел Ямал» уступил «Витязю-Подольск» со счетом 1:3

ХК «Факел Ямал» уступил «Витязю-Подольск» со счетом 1:3

Хоккейный клуб «Факел Ямал» потерпел поражение в первом домашнем матче серии, уступив команде «Витязь-Подольск» со счетом 1:3.

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