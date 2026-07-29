Барнаульские врачи спасли ногу бойцу после тяжелого ранения в зоне СВО

После серии операций и лечения у травматологов-ортопедов мужчина смог вновь встать на ноги Военнослужащий, получивший тяжелое ранение в зоне специальной военной операции, избежал ампутации ноги благодаря врачам Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле.