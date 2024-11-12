50-летняя Виктория Бекхэм показала откровенное видео из спортзала

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала откровенное видео из спортзала. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание The Sun.