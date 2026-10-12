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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Воробьев: «Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф 28 декабря. Он захочет сделать новогодний подарок отечественным любителям хоккея»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о первом голе нападающего « Вашингтона » Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ .

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