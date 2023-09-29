Ученые Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из других академических организаций и университетов Сибири выяснили, что в мясе и печени сохранившейся аборигенной якутской породы коров содержится рекордно высокое количество омега-3 жирны

﻿﻿Исследователи Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из других академических организаций и университетов Сибири установили, что мясо и печень сохранившейся аборигенной якутской породы коров содержат рекордно высокое количество жирных кислот омега-3 - значительно больше, чем в продуктах от другого скота и даже некоторых видов рыб.