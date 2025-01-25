В Петербурге прошло награждение победителей регионального студенческого конкурса профессионального мастерства

Накануне Дня российского студенчества В Северной столице прошло награждение победителей регионального студенческого конкурса профессионального мастерства, прошедшего под эгидой Комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга.
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