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Журова: наши гимнасты в Роттердаме будут соревноваться и за себя, и за девчонок, которым не дали визы

Журова: наши гимнасты в Роттердаме будут соревноваться и за себя, и за девчонок, которым не дали визы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила уверенность, что российские гимнасты, которые окажутся в Роттердаме, поддержат Ангелину Мельникову, Викторию Листунову и Анну Калмыкову.

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