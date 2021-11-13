Верка Сердючка назвала три причины отказа от концертов в России

Влад Владимиров

Да, кому он со своим уже заевшимся кривлянием здесь, блин, нужен? Так, на любителя выпить...И то для того ,что хоть как то время провести.))) Для людей адекватных он ассоциируется, увы,но лишь с контуженным...))) Парвеню местного разлива...Без мозгов, но зато гонора-не унести...)))