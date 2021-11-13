Данилко в последние три года отказывается от всех предложений, которые получает из России. Он пока не хочет выступать ни на больших площадках, ни на частных вечеринках.
Верка Сердючка назвала три причины отказа от концертов в России
Комментарии
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Влад Владимиров
Да, кому он со своим уже заевшимся кривлянием здесь, блин, нужен? Так, на любителя выпить...И то для того ,что хоть как то время провести.))) Для людей адекватных он ассоциируется, увы,но лишь с контуженным...))) Парвеню местного разлива...Без мозгов, но зато гонора-не унести...)))
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