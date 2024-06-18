"ПЯТЬ МИНУТ ПОЛЕТА ДО ВАШИНГТОНА": РОССИЙСКИЙ ФЛОТ ОТРАБОТАЛ У ГРАНИЦ США В то время как президент Путин предлагал Западу условия мира на Украине, российские военные корабли стояли в 180 километрах от Флориды.
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