В областном центре проходят профилактические рейды по безопасности на льду

В областном центре проходят профилактические рейды по безопасности на льдуВ связи с потеплением Управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова еще раз напоминает об опасности выхода на лед водных объектов.
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