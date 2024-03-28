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Иваново

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В областном центре проходят профилактические рейды по безопасности на льду

В областном центре проходят профилактические рейды по безопасности на льду

В областном центре проходят профилактические рейды по безопасности на льдуВ связи с потеплением Управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова еще раз напоминает об опасности выхода на лед водных объектов.

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