❄️ В Крыму 80 единиц дорожной техники задействовано для обработки опасных участков Сейчас ведутся работы на участках дорог Белогорск — Феодосия, между селами Холодовка и Грушевка.
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❄️ В Крыму 80 единиц дорожной техники задействовано для обработки опасных участков Сейчас ведутся работы на участках дорог Белогорск — Феодосия, между селами Холодовка и Грушевка.