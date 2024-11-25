В «Шоу Аватар» рассекретили третьего участника под маской Сирены

24 ноября на телеканале НТВ состоялся четвертый эпизод третьего сезона «Шоу Аватар». Зрители все еще не совсем разобрались с концепцией передачи, где знаменитости управляют цифровыми аватарами из специального помещения.
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