СБУ заявила о задержании «российского агента» в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Днепропетровской области местного жителя, который, как утверждается, передавал российской стороне данные о позициях реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 вблизи линии фронта.
Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Днепропетровской области местного жителя, который, как утверждается, передавал российской стороне данные о позициях реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 вблизи линии фронта.
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