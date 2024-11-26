История с памятником в Ялте

Мемориальную композицию Зураба Церетели в Ялте никак не могут зачислить на государственный счет. Церетели хотел установить 10-тонное изваяние в 2005 году к 60-летию Ялтинской конференции, но сделать это не удалось – представители крымскотатарских организаций выступили против увековечивания памяти Сталина, виновного, как они считают, в депортации крымских татар из Крыма в 1944 году и гибели многих людей по пути в Среднюю Азию.