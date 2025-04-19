В Курске усилены меры безопасности на Пасху и майские праздники

В Курске прошло заседание антитеррористической комиссии: безопасность горожан – приоритет! В преддверии пасхальных богослужений и майских праздников власти усиливают меры безопасности, чтобы обеспечить спокойствие и порядок в городе.
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