На матче Украина-Швеция у фаната с триколором отобрали флаг

02 июля 2021, 00:02 | Автор: Лена Сам носитель российской символики был изрядно помят, но спасен украинским болельщиком В сети появился ролик с украинских трибун на матче Евро-2020 Украина — Швеция, где напали на болельщика с российским триколором.