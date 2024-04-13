Гончар об обмене Кузьменко: «Он творческий, сориентированный на голы игрок. А в «Ванкувере» приходилось дополнительно фокусироваться на обороне, что не всегда легко давалось»

Клуб ранее обменял россиянина в «Калгари». – Что происходило в «Кэнакс» с Андреем Кузьменко? Блестящий дебютный сезон с 39 голами и 74 очками, но в этом – резкий спад, много матчей в запасе и обмен в «Калгари».