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Норкин сразил студию НТВ частушкой про ковидные ограничения в России

Норкин сразил студию НТВ частушкой про ковидные ограничения в России

Калейдоскоп Политика Телеведущий затронул актуальную тему на радость студии. Телеведущий Андрей Норкин  порадовал гостей программы “Место встречи”, исполнив частушку о ограничениях из-за коронавируса, которые ввели в России.

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