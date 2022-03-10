iPhone SE 2022, iPhone SE 2020 и iPhone 11 сравнили по времени работы без подзарядки

Точная ёмкость аккумулятора iPhone SE 2022 не раскрывается компанией Apple, однако на официальном сайте компании опубликовало сравнение времени работы без подзарядки со смартфонами iPhone SE 2020 и iPhone 11.
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