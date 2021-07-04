Донбасс Сегодня

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ляля
    И это очень вкусно!Как приготовить Л...
  • Лада Мира
    В веках и на Руси и на всей планете свергали царей-королей ,императоров ,шахов -падишахов ,фараонов и тп главнюков ...Кто и зачем убил ...
  • саша дмитренко
    костика за живое взяли,,,за карман!!))“Я долго пытался ...

ДАЧНИКИ! БЕРЕГИТЕ ПЯТУЮ ТОЧКУ!

ДАЧНИКИ! БЕРЕГИТЕ ПЯТУЮ ТОЧКУ!

На заборе огородного товарищества обнаружилось объявление. «С завтрашнего дня в нашей области будет проводиться добровольная вакцинация населения на садово-огородных участках, с применением беспилотных летательных аппаратов-невидимок (БПЛА-Н).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх