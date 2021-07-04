ДАЧНИКИ! БЕРЕГИТЕ ПЯТУЮ ТОЧКУ!

На заборе огородного товарищества обнаружилось объявление. «С завтрашнего дня в нашей области будет проводиться добровольная вакцинация населения на садово-огородных участках, с применением беспилотных летательных аппаратов-невидимок (БПЛА-Н).
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