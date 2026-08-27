Танец на руинах: как Кембридж хоронит британское образование

«Месть Пузыря». С такой обложкой выходит свежий выпуск журнала The Spectator. Издание подверглось критике злопыхателей за то, что поиздевалось над Кембриджским профессором-плагиатором Ардаем, буквально сразу после этого покончившего с собой (это слово вслух не произносят, но вчера впервые признали, что он умер «ненатуральной смертью»).
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