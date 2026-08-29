Мачеха хотела заставить падчерицу съехать из дома, но не знала одного: дом принадлежал ей

«Я неправа, что выгнала отца и мачеху из собственного дома?» Именно с таким вопросом одна девушка обратилась к одному из самых популярных сообществ Reddit.
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