Ситуация на трассе М-4 "Дон" 2 октября 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.На всей протяжённости федеральной трассы М-4 "Дон" между Ростовом-на-Дону и курортными городами на побережье Чёрного моря царит абсолютно спокойная обстановка.