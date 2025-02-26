Депутат КПРФ отвлёкся от утех с проституткой, чтобы сорвать спортивный турнир русских ребят?

Царьград © Bulkin Sergey news.ru/Globallookpress В Сети обсуждают нападки депутата Госдумы Дениса Парфёнова на «клуб ММА для русских».
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