Депутат КПРФ отвлёкся от утех с проституткой, чтобы сорвать спортивный турнир русских ребят?

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Комментарии
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Юрий Вахрушев
Вот оно настоящее лицо зюгановских коммунистов...
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5 час.
Неизвестно Неизвестно
Теперь коммунисты в опале?
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1 час.
Игорь Максаков
Пошли бы эти бойцы на фронт, там бы дубасили нацистов, а то тут между собой на потеху праздно шатающей толпы кости ломают.
Ответить
12 мин.
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