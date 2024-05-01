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Россиянам посоветовали красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод

Россиянам посоветовали красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), кандидат технических наук Дмитрий Быстров посоветовал в беседе с RT использовать для окрашивания яиц к Пасхе природные красители.

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