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Вавилов: безвиз удвоил турпоток между РФ и Китаем и изменил качество поездок

Вавилов: безвиз удвоил турпоток между РФ и Китаем и изменил качество поездок

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ФедералПресс. Директор АНО «Институт изучения современного Китая», публицист и автор книг по китайской политике Николай Вавилов подвел итоги первого года действия безвизового режима между Россией и Китаем.

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