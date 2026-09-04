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Армия США выделила 192 миллиона долларов на управляемую ИИ ракету TITAN

Армия США выделила 192 миллиона долларов на управляемую ИИ ракету TITAN

Армия США выделила компаниям Palantir Technologies и Anduril Industries 192 миллиона долларов на перевод ракеты Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) из стадии прототипа в серийное производство.

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