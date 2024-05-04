Автомобили следят за водителями. Это выявило расследование Конгресса США

Расследование Конгресса США показало, что автомобили сдают данные о местоположении водителей полиции без судебного ордераКонгресс США обнародовал результаты расследования, согласно которым большинство крупных автопроизводителей передают полиции данные о местоположении водителей, не требуя судебного ордера.
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