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Свежие комментарии

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Времеевском участке

Российское Минобороны разместило видео уничтожения боевиков ВСУ на Времеевском участке. Сообщается, что военные ВС России – операторы БПЛА уничтожили военнослужащих ВСУ и украинских националистов на позициях и укрытиях на Времеевском участке.

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