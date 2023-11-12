Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Времеевском участке

Российское Минобороны разместило видео уничтожения боевиков ВСУ на Времеевском участке. Сообщается, что военные ВС России – операторы БПЛА уничтожили военнослужащих ВСУ и украинских националистов на позициях и укрытиях на Времеевском участке.
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