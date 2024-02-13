Кремль ждёт визита лидера Палестины в РФ

У президента Палестины Махмуда Аббаса имеется действующее приглашение в Россию. Кремль надеется, что визит будет согласован и палестинский лидер приедет в РФ в удобное для обоих государств время, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.