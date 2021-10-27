365NEWS.BIZ

74 подписчика

Свежие комментарии

  • вераника макарова
    Я ТАК ПЕРЕЖИЛА ДАННУЮ проблему, она посоветовала мне обратиться к человеку, который занимается местонохождением, прос...Как читать чужую ...
  • Россиянин
    Що, опять?!!! Надолго ли...Ольга Бузова заяв...
  • Василий Иванович
    хозяева жизни, здоровые мужики приехали учить школьницу, капец, кавказский стыдУстроивший стрель...

Киберпочта по-карельски: лишь бы хуже не было

Кажется, что «Почта России» – самая загадочная организация, в которой мистическим образом слилось прошлое и настоящее Текст и фото: Алина Гапеева Дешево и сердито С недавнего времени отделения «Почты России» Пряжинского района стали закрываться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх