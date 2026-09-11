"Не стоит ожидать ничего щедрого": Мендель рассказала о реакции Европы на пропажу $27 млрд в Киеве

Бывший пресс-секретарь главы украинской администрации Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о реакции Европы на пропажу в Киеве 27 млрд долларов.
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