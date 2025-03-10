ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...

Иринушка Значит тебе в разгар боевых действий революция нужна ?Это даже не идиотизм, а просто чистое вредительство. Сталина на тебя нет, распустились брехуны.

И Иринушка Именно. Никакого спорта, просто бизнес. Но почему за наш счет ?