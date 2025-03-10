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ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...

Яна Поплавская:  Не два миллиона рублей, даже не 20 миллионов. А два МИЛЛИАРДА и двести МИЛЛИОНОВ И 768 тысяч 400 РУБЛЕЙ.

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Комментарии
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Иринушка
Значит тебе в разгар боевых действий революция нужна ?Это даже не идиотизм, а просто чистое вредительство. Сталина на тебя нет, распустились брехуны.
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14 час.
И
Иринушка
Именно. Никакого спорта, просто бизнес. Но почему за наш счет ?
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14 час.
Сергей
НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ ТО, ЧЕГО НЕТ...  и никогда не было
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10 час.
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