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Газета.ру

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НАСА нашло на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе

НАСА нашло на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обнаружило на Луне крупнейший новый кратер в Солнечной системе.

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