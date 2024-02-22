Команда из Благовещенска вылетела с шоу на ТНТ: «Это одно из лучших наших выступлений»

На телеканале ТНТ выходит новый сезон самого масштабного юмористического шоу «Лига городов», где талантливые комики со всей страны пытаются рассмешить членов жюри и зал в борьбе за главный приз в 10 миллионов рублей.
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