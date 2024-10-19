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Абрикосов осудил Черно и Оганесяна: «Ваш ребенок в реанимации, а вы пишете посты? Родители-предатели»

Абрикосов осудил Черно и Оганесяна: «Ваш ребенок в реанимации, а вы пишете посты? Родители-предатели»

Прошлой ночью Саша Черно поделилась ужасной новостью: ее сын попал в больницу с сильным приступом. Весь день звезда «ДОМа-2» делилась переживаниями из-за состояния малыша, однако не все поверили в их искренность.

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