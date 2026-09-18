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Подмосковная фармкомпания и ЯГМУ объединили усилия для создания нового препарата

Подмосковная фармкомпания и ЯГМУ объединили усилия для создания нового препарата

Группа компаний «Р-Фарм» совместно с Ярославским государственным медицинским университетом приступила к разработке нового лекарственного препарата для лечения тяжелых неврологических нарушений.

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