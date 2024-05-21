Русская весна
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Русская весна

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Бербок сделала дерзкое заявление о России и Путине

Бербок сделала дерзкое заявление о России и Путине

Западу нужно активно помогать Украине, чтобы российская армия не оказалась на пороге европейских стран, заявила во время визита в Киев глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, чьи слова приводит Tagesschau.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Ленка опять домашку по истории не выучила… а всё батут виноват- головушка то битая не раз🤣🤣🤣
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19 час.
К
Культенко
С Нюркой всё понятно.
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16 час.
Гарий Щерба
ФАШИЗМНГТОНСКАЯ  ШАЛАВА ...!!!
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