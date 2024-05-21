Бербок сделала дерзкое заявление о России и Путине

Западу нужно активно помогать Украине, чтобы российская армия не оказалась на пороге европейских стран, заявила во время визита в Киев глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, чьи слова приводит Tagesschau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии