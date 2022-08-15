Друк Державного департаменту США Держдепартамент: Іран повинен відмовитися від додаткових вимог у ядерних переговорах За словами європейських дипломатів, Іран заявив, що виконає вимоги СВПД Єдиний спосіб відродити іранську ядерну угоду 2015 року – відмовитися від додаткових вимог, заявив у понеділок Державний департамент В американському зовнішньополітичному відомстві додали, що все, про що можна було домовитися, […] Сообщение Держдепартамент: Іран має відмовитися від додаткових вимог щодо ядерних переговорів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.