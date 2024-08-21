"Так дело не пойдет". Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии