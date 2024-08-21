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"Так дело не пойдет". Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

"Так дело не пойдет". Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства "от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КАК их приучили, ТАК они и поступают.  &quot;Дай-дай-дай&quot;....
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4 час.
Е
Евгений
А лука крым  признал за Россией?
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3 час.
Александр Салтановский
Да говорит правильно и поступил как &quot;настоящий союзник&quot;, взял и отвёл свои войска от границы с укрорейхом, а укровермахт оперативненько их под Курск и перебросил, ну только союзники, так не делают!
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3 час.

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