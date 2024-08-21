"Так дело не пойдет". Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

КАК их приучили, ТАК они и поступают. "Дай-дай-дай"....

Александр Салтановский

Да говорит правильно и поступил как "настоящий союзник", взял и отвёл свои войска от границы с укрорейхом, а укровермахт оперативненько их под Курск и перебросил, ну только союзники, так не делают!